Зеленский заявил об изменившемся Макроне

Le Figaro: Зеленский заявил, что Макрон изменил свою позицию по отношении к России

Президент Франции Эммануэль Макрон «реально изменил» свою позицию по отношению к России, заявил в интервью газете Le Figaro Владимир Зеленский.

Украинский политик ответил на вопрос журналиста, поменялись ли взгляды Макрона с тех пор, как заявлял о необходимости избегать «унижения» России. «Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что именно Макрон «проложил путь» к поставке танков на Украину, а также поддержал членство в Евросоюзе (ЕС). Как уточнил Зеленский, это было «реальным сигналом».

В июне 2022 года Макрон заявил, что Россию нельзя унижать. Свой «запрет» он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой.

