Польский телеканал сделал Зеленского президентом Великобритании

Польский телеканал TVP Info указал Зеленского в титрах как президента Великобритании

Польский телеканал TVP Info перепутал должность украинского лидера Владимира Зеленского, указав его в титрах как президента Великобритании. Скриншот эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ошибка была допущена во время трансляции выступления Зеленского в Лондоне перед членами британского парламента. «Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании», — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что украинский президент в ходе своего визита в Лондон обсуждал передачу Киеву вооружений. По словам Зеленского, ему удалось достичь «закулисных договоренностей».