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21:25, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Польский телеканал сделал Зеленского президентом Великобритании

Польский телеканал TVP Info указал Зеленского в титрах как президента Великобритании
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Daina Le Lardic / Eu 2023 / Reuters

Польский телеканал TVP Info перепутал должность украинского лидера Владимира Зеленского, указав его в титрах как президента Великобритании. Скриншот эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ошибка была допущена во время трансляции выступления Зеленского в Лондоне перед членами британского парламента. «Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании», — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что украинский президент в ходе своего визита в Лондон обсуждал передачу Киеву вооружений. По словам Зеленского, ему удалось достичь «закулисных договоренностей».

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Варвара Кузьмина
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