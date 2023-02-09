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19:15, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил в Лондоне поставки оружия Киеву

Зеленский заявил о достижении в Лондоне закулисных договоренностей

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Лондон обсуждал поставки Киеву вооружений. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на полях саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Ее запись была опубликована на сайте Еврокомиссии.

Он назвал результативным свой визит в британскую столицу, отметив, что ему удалось достичь «закулисных договоренностей».

«Мы приблизились к решению о дальнобойном оружии и об обучении пилотов. Это в самом деле некий путь к поставкам истребителей, которые нам нужны. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительные», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, назвав ее позитивной.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что ни одна страна ЕС не дала обязательств по поставке истребителей на Украину.

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Георгий Нестеров
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