В Евросоюзе не нашлось желающих поставить истребители на Украину

Bloomberg: ни одна страна ЕС не взяла обязательства по поставке истребителей на Украину

Ни одна страна Евросоюза (ЕС) не дала обязательств по поставке истребителей на Украину. О том, что в ЕС не нашлось желающих предоставить истребители Киеву, пишет Bloomberg.

«Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители», — сообщает агенство, освещающее саммит ЕС в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что некоторые европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. «Я услышал от ряда украинских лидеров о готовности предоставить нам необходимое оружие и поддержку, включая авиацию», — сказал он.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен. Детали произошедшего Ермак не раскрыл.