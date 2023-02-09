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19:07, 9 февраля 2023Мир

В Евросоюзе не нашлось желающих поставить истребители на Украину

Bloomberg: ни одна страна ЕС не взяла обязательства по поставке истребителей на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ни одна страна Евросоюза (ЕС) не дала обязательств по поставке истребителей на Украину. О том, что в ЕС не нашлось желающих предоставить истребители Киеву, пишет Bloomberg.

«Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители», — сообщает агенство, освещающее саммит ЕС в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что некоторые европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. «Я услышал от ряда украинских лидеров о готовности предоставить нам необходимое оружие и поддержку, включая авиацию», — сказал он.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен. Детали произошедшего Ермак не раскрыл.

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Глеб Бажуткин
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