В Киеве заявили о решении вопроса о передаче Украине истребителей

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о решении вопроса о передаче Украине истребителей

Вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже», — написал Ермак.

Ранее Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Европарламента в Брюсселе. Он поблагодарил лидеров Европейского союза за внимание к событиям на Украине, помощь Киеву.