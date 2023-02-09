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15:55, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о решении вопроса о передаче Украине истребителей

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о решении вопроса о передаче Украине истребителей

Фото: U.S. Navy

Вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже», — написал Ермак.

Ранее Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Европарламента в Брюсселе. Он поблагодарил лидеров Европейского союза за внимание к событиям на Украине, помощь Киеву.

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Алевтина Запольская
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