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15:12, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Евросоюз за помощь Киеву

Президент Зеленский на заседании Европарламента поблагодарил лидеров ЕС за помощь Украине

Фото: Eric Vidal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Брюсселе. Запись его выступления опубликована на сайте ЕП.

Он поблагодарил лидеров Европейского союза (ЕС) за внимание к событиям на Украине, помощь Киеву и совместную борьбу за свободную и независимую Европу, выразив при этом уверенность, что республика обязательно станет членом ЕС.

«Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе. Спасибо всем вам, я приглашаю всех вас на Украину», — заявил Зеленский.

Украинский президент прибыл в Европарламент 9 февраля. Сообщалось также, что в Брюсселе он примет участие в саммите ЕС, где, в частности, ожидается обсуждение вопроса поставок Киеву боевых самолетов.

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Георгий Нестеров
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