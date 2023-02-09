Зеленский заявил о готовности европейских лидеров передать Украине самолеты

Президент Украины Зеленский заявил о готовности лидеров ЕС передать Украине самолеты

Некоторые европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран Европейского союза (ЕС). Его слова приводит Reuters.

«Я услышал от ряда украинских лидеров о готовности предоставить нам необходимое оружие и поддержку, включая авиацию», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что собирается поднять вопрос об истребителях и других самолетах в ходе двусторонних контактов с конкретными странами, названия которых не стал уточнять.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен. Детали произошедшего Ермак не раскрыл.