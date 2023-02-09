В России оценили работу зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН

Посол России в Турции: Москва в целом оценивает работу зерновой сделки позитивно

В целом соглашение по вывозу зерна из украинских портов, заключенное летом 2022-го между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН, работает успешно, хотя в основном продовольствие отправляется в страны с высоким уровнем доходов. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, цитату приводит РИА Новости.

«В Совместном координационном центре работают и наши, и украинские, и турецкие военные, и ООНовские специалисты. Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится», — отметил посол, оценивая работу органа.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, работа «зерновой сделки» продолжится. Тогда же политик добавил, что именно он «ведет честные переговоры» с коллегой из России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.