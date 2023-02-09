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10:47, 9 февраля 2023Мир

Посол описал отношения России и Британии фразой «близки к нулю»

Посол России в Британии Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона близки к нулю

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Посол России в Лондоне Андрей Келин описал отношения России и Великобритании фразой «действительно близки к нулю». По его словам, архитектура отношений между странами была разрушена по инициативе британской стороны, передает РИА Новости.

«Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Москва не будет проявлять инициативу в восстановлении отношений, пока Лондон сам не осознает необходимость таких шагов.

Ранее в январе глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна присоединилась к группе государств, намеревающихся создать антироссийский трибунал из-за конфликта на Украине, и хочет сыграть там ведущую роль.

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Варвара Кошечкина
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