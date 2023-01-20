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15:56, 20 января 2023Мир

Британия решила сыграть ведущую роль в трибунале против России

Правительство Британии присоединилось к странам, требующим трибунала против России

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский трибунал из-за конфликта на Украине, и хочет сыграть там ведущую роль. Такое заявление опубликовано на сайте правительства страны со ссылкой на слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

«Наряду с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию России против Украины», — подчеркнул дипломат.

К расследованию предлагаю подключить в том числе Международный уголовный суд, а также суд Украины. В Британии также напомнили, что это решение принято с учетом того, как в марте 2022-го Лондон «возглавил усилия» по передаче информации о боях на Украине в Международный уголовный суд.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины».

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Виктория Кондратьева
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