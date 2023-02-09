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17:05, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российской космической отрасли и IT

Глава Украины Зеленский призвал ЕС ввести санкции против космической и IT отраслей России

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

В интересах европейцев ввести санкции против российской космической отрасли и IT, чтобы Москва лишилась возможности делать новые ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете. Его слова приводит РИА Новости.

«В интересах всех нас: и украинцев, и европейцев — чтобы Россия не могла делать новые ракеты. Поэтому нужно делать еще один шаг — вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, что некоторые европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. Он также отметил, что собирается поднять вопрос об истребителях и других самолетах в ходе двусторонних контактов с конкретными странами, названия которых не стал уточнять.

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Алевтина Запольская
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