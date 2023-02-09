Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 9 февраля 2023Мир

Британцев возмутило видео объятий Зеленского с журналисткой

Читатели BloombergUK возмутились поведению Зеленского, обнявшего журналистку

Видео: @BloombergUK

Британских читателей агентства BloombergUK возмутило видео в Twitter, на котором президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком обнял журналистку.

На кадрах представительница СМИ выразила сожаление, что не может обнять украинского лидера. «Почему нет?» — удивился глава государства, после чего спустился с трибуны и обнял женщину.

Материалы по теме:
Зеленский встретился с Байденом. Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
Зеленский встретился с Байденом.Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
22 декабря 2022
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard. С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard.С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
25 января 2023

Пользователи социальной сети выразили недовольство, что агентство освещает этот случай вместо того, чтобы разбирать, куда уходят деньги британских налогоплательщиков. «И это новость?» — задался вопросом комментатор с никнеймом @Achuzi17.

«Можем ли мы также получить обновленную информацию о том, кого президент Украины обнимает следующим и сколько людей, в масках они или нет и так далее?» — сыронизировал @dojistax.

Некоторые читатели посчитали сцену постановочной и назвали Зеленского хорошим актером. «Очень хороший актер. Это было полностью инсценировано», — написал @mrbeastyoutuber.

Ряд комментаторов счел объятия главы государства с журналисткой неуместными. «Ни один журналист никогда не должен обнимать президента», — заявил @quiteinsanity. Его поддержал @Schatz1Alex: «Я думаю, Украине нужно найти нового президента».

Ранее пользователи Twitter раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского в британском парламенте. Выступая в Лондоне, украинский лидер попросил поставить Киеву больше военной техники.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России пригрозило последствиями из-за поставок истребителей Украине
Премьер Италии встретится с Зеленским на саммите Евросоюза
Причиной провального запуска Virgin Orbit ракеты стала недорогая деталь
Британцев возмутило видео объятий Зеленского с журналисткой
Названы самые странные происшествия на Красной площади
Майкл Джордан отреагировал на рекорд Леброна Джеймса в НБА
Власти ФРГ призвали расследовать причастность США к ЧП на «Северных потоках»
Стало известно о планах G7 ввести санкции против компаний Китая и Ирана
Во Франции заявили о разрушении мирового рынка нефти
Вильфанд назвал сроки прихода весны в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.