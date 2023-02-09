Британцев возмутило видео объятий Зеленского с журналисткой

Читатели BloombergUK возмутились поведению Зеленского, обнявшего журналистку

Видео: @BloombergUK

Британских читателей агентства BloombergUK возмутило видео в Twitter, на котором президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком обнял журналистку.

На кадрах представительница СМИ выразила сожаление, что не может обнять украинского лидера. «Почему нет?» — удивился глава государства, после чего спустился с трибуны и обнял женщину.

Пользователи социальной сети выразили недовольство, что агентство освещает этот случай вместо того, чтобы разбирать, куда уходят деньги британских налогоплательщиков. «И это новость?» — задался вопросом комментатор с никнеймом @Achuzi17.

«Можем ли мы также получить обновленную информацию о том, кого президент Украины обнимает следующим и сколько людей, в масках они или нет и так далее?» — сыронизировал @dojistax.

Некоторые читатели посчитали сцену постановочной и назвали Зеленского хорошим актером. «Очень хороший актер. Это было полностью инсценировано», — написал @mrbeastyoutuber.

Ряд комментаторов счел объятия главы государства с журналисткой неуместными. «Ни один журналист никогда не должен обнимать президента», — заявил @quiteinsanity. Его поддержал @Schatz1Alex: «Я думаю, Украине нужно найти нового президента».

Ранее пользователи Twitter раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского в британском парламенте. Выступая в Лондоне, украинский лидер попросил поставить Киеву больше военной техники.

