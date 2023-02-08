Выступление Зеленского в британском парламенте раскритиковали

Пользователи Twitter раскритиковали выступление Зеленского в британском парламенте

Пользователи Twitter раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского в британском парламенте. Выступая в Лондоне, украинский лидер попросил поставить Киеву больше военной техники.

В ходе выступления Зеленский поблагодарил власти Великобритании за поддержку Украины. Также глава государства попросил передать Киеву больше военных самолетов.

«Мы не можем просто продолжать отдавать и отдавать. У нас заканчивается техника, которая нам нужна, чтобы защитить себя. Я знаю, что это ужасная ситуация, но всему должны быть пределы», — написал пользователь под ником Patsy. «Всему есть предел! Зеленский уже получил от нас миллионы. Нам нечем защищать своих людей и границы! Мы не должны ввязываться в конфликт между Украиной и Россией», — заявил комментатор Patsy rose.

Пользователь Sam Down высказал мнение, что у Зеленского есть достаточно денег, чтобы приобретать технику. «Разве он не может сам себе купить самолеты? (...) Я не знаю, почему вообще кто-то доверяет этому парню!» — возмутился он.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию 8 февраля. Это вторая зарубежная поездка украинского лидера после начала спецоперации на Украине. В декабре 2022 года он посетил США, где провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.