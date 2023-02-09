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14:00, 9 февраля 2023Россия

В Петербурге пенсионер без скальпа попал в больницу

Пенсионера без скальпа госпитализировали из квартиры на проспекте Ударников в Петербурге

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Пенсионера без скальпа госпитализировали из квартиры на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожилой мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Его доставили в учреждение на машине скорой помощи. У россиянина диагностировали скальпированную рану теменно-затылочной области справа, а также множественные ссадины и гематомы.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бурятии семь лет лишения свободы получил 33-летний житель Улан-Удэ, который из ревности снял скальп с сожительницы. Его признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшей»). Мужчине назначили отбывать срок в колонии строгого режима.

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Анна Щербакова
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