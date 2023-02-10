Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 10 февраля 2023Мир

Посол России указал на невыполненные обещания талибов

Посол России в Таджикистане Григорьев указал что талибы не выполнили ни одного обещания

Фото: Ali Khara / Reuters

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев указал на то, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пришедшие к власти в Афганистане год назад, не выполнили ни одного обещания. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил Григорьев, в частности, талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористическая угроза. «Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — отметил он.

Кроме того, «Талибан» обещал бороться с международными террористическими организациями, создать инклюзивное правительство, а также пресечь производство и контрабанду наркотиков. «Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — подчеркнул посол.

«Талибан» вернул себе полную власть над Афганистаном, когда США вывели свои последние войска из страны в августе 2021 года. Новые власти фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины. «Талибан» также разрешил публичные казни, порку и забрасывание камнями людей, признанных виновными в однополом сексе, прелюбодеянии, преступлениях и воровстве, несмотря на международное осуждение таких решений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев захотел использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Посол указал на страх голландцев работать с крымскими музеями по золоту скифов
В порту Роттердама оказались заблокированы тысячи идущих в Россию грузов
Россиянин пойдет под суд за истязания беременной девушки
Евросоюз захотел ужесточить границы для нежелательных мигрантов
Судимый россиянин выследил 17-летнюю девушку и ломился к ней в квартиру
Стоматолог рассказал простой способ самодиагностики рака во рту
Геофизик заявил об изменениях литосферы после землетрясений в Турции
Появились подробности об изрезанном отцом пятимесячном российском ребенке
В Харьковской области повредили объекты критической инфраструктуры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.