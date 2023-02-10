Посол России указал на невыполненные обещания талибов

Посол России в Таджикистане Григорьев указал что талибы не выполнили ни одного обещания

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев указал на то, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пришедшие к власти в Афганистане год назад, не выполнили ни одного обещания. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил Григорьев, в частности, талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористическая угроза. «Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — отметил он.

Кроме того, «Талибан» обещал бороться с международными террористическими организациями, создать инклюзивное правительство, а также пресечь производство и контрабанду наркотиков. «Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — подчеркнул посол.

«Талибан» вернул себе полную власть над Афганистаном, когда США вывели свои последние войска из страны в августе 2021 года. Новые власти фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины. «Талибан» также разрешил публичные казни, порку и забрасывание камнями людей, признанных виновными в однополом сексе, прелюбодеянии, преступлениях и воровстве, несмотря на международное осуждение таких решений.