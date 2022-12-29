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14:33, 29 декабря 2022Мир

Десятки университетов Афганистана закроют из-за запрета на учебу для женщин

Около 35 университетов Афганистана закроют из-за запрета на образование для женщин

Фото: Reuters

Частные университеты Афганистана массово закрываются после того, как правительство «Талибана» (организация запрещена и считается террористической в России) запретило женщинам обучаться в университетах. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на представителя одного из афганских профсоюзов.

Он пояснил, что экономические проблемы в стране «сильно обострились» после соответствующего решения талибов. Запрет поступать в школы и колледжи будет означать сокращение платы за обучение в этих учреждениях, что приведет к экономическому кризису. В связи с этим около 30-35 университетов могут закрыться в ближайшее время.

Власти Афганистана фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины. «Талибан» также разрешил публичные казни, порку и забрасывание камнями людей, признанных виновными в однополом сексе, прелюбодеянии, преступлениях и воровстве, несмотря на международное осуждение таких решений.

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Елизавета Наумова
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