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00:55, 25 декабря 2022Мир

Талибы запретили женщинам работать в НПО

1TV: в Афганистане талибы запретили женщинам работать во всех НПО

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) предписали всем местным и международным неправительственным организациям (НПО) в Афганистане приостановить работу сотрудниц женщин. Об этом сообщает местный телеканал 1TV в Twitter.

Отмечается, что работу сотрудниц поручено приостановить до дальнейшего уведомления.

Ранее «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Запрет также распространяется на женский персонал школ и университетов — теперь в Афганистане право преподавать имеют только мужчины. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств.

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Юлия Мискевич
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