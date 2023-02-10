В США заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике

В Белом доме заявили о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике по важным вопросам

Директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Соединенным Штатам следует задумать о сотрудничестве с РФ в Арктике. Его слова приводит РИА Новости.

Кофрон сравнил ситуацию с Арктикой с космосом, для которого Америка сделала исключение и продолжает взаимодействовать с Россией по жизненно важным вопросам в этой сфере. «Такая же модель сработала бы и для Арктики», — заявил Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона.

Он при этом отметил, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезную совместную работу не стоит. Он считает, что в данном контексте Россия «настроена оборонительно» и не будет сотрудничать добросовестно с другими арктическими странами. «Похоже, Россия увязала сотрудничество во всех сферах с нашей поддержкой Украины», — сказал политик.

Кофрон выразил предположение, что РФ наращивает вооруженные силы в арктическом регионе, чтобы контролировать его.

В ноябре президент РФ Владимир Путин высказался о глобальных планах Москвы на арктические регионы страны. По его словам, Россия всегда уделяла приоритетное внимание гармоничному развитию арктических территорий, а также наращиванию нашего научного присутствия в Антарктике.