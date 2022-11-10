Путин высказался о планах России на Арктику

Путин заявил, что Россия уделяет приоритетное внимание гармоничному развитию Арктики

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума «Дни Арктики и Антарктики», в которой высказался о глобальных планах Москвы на арктические регионы страны. Телеграмма опубликована на официальном сайте главы государства.

По словам Путина, Россия всегда уделяла приоритетное внимание гармоничному развитию арктических территорий, а также наращиванию нашего научного присутствия в Антарктике.

«Мы нацелены на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты, реализацию совместных программ в самых разных сферах», — заявил он.

Также президент отметил, что в Арктике начала работу экспедиция «Северный полюс-41» на уникальной самодвижущейся ледовой платформе. Труд полярников он назвал героическим, а сам проект — высокотехнологичным.

Платформа «Северный полюс» предназначена для проведения исследований в течение круглого года в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она вышла в свой первый рейс 2 сентября. Судно отправилось к месту дрейфа по воде или тонкому льду. После прибытия оно вморозится в лед и начнет дрейфовать вместе с ледяным массивом. В дрейфе платформа может находиться до двух лет.