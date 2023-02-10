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01:30, 10 февраля 2023Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с убитыми сослуживцами

Солдат ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с убитыми сослуживцами под Авдеевкой в ДНР

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что на авдеевском направлении российские артиллерия и пехота перемалывают все подвозимые подкрепления. Речь военного опубликована в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По его словам, ему приходится вывозить с позиций раненых и убитых сослуживцев, которых он доставил за день до этого. «Завозишь бойцов в ночи на усиление позиций, а буквально не проходит и полдня, приезжаешь и забираешь их убитыми или ранеными. Туда привез, назад забрал...», — сказал он.

Военный признался, что после увиденного он не может заснуть.

5 февраля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране. Макгрегор раскрыл подробности о визите Валерия Залужного и заявил, что тот встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Милли — председателем Объединенного комитета начальников штабов. Информаторы сообщили, что главком ВСУ рассказал американским военным о потере 257 тысяч человек.

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Марина Совина
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