Экс-советник Пентагона Макгрегор: главком ВСУ Залужный заявил о потере 257 тысяч человек

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране. Об этом Макгрегор рассказал на своем YouTube-канале.

Макгрегор раскрыл подробности о визите Залужного и заявил, что он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и с генералом Милли — председателем Объединенного комитета начальников штабов. Информаторы сообщили, что главком ВСУ рассказал американским военным о потере потере 257 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном продвижении российской армии на востоке. Позже министр обороны страны Алексей Резников сообщил о тяжелой ситуации для ВСУ на восточном направлении.