Белоруссия эвакуировала из Турции трех женщин с детьми

Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех гражданок вместе с детьми

Три гражданки Белоруссии с детьми были эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов Турции. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что женщин и детей вывезли на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, принадлежащего Министерству обороны Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские власти решили направить в Турцию отряд МЧС, в который войдут 64 спасателя и пять поисковых собак.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.