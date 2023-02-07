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18:35, 7 февраля 2023Бывший СССР

Белорусский отряд МЧС отправится в Турцию для оказания помощи

Белорусский отряд МЧС отправится в Турцию для оказания помощи после землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Белорусский отряд МЧС отправится 8 февраля в Турцию, где произошло землетрясение, для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ. Об этом сообщается на сайте ведомства Белоруссии.

«Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС, состоящий из 64 спасателей, 5 поисковых собак, а также двух грузовых автомобилей МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для проведения поисково-спасательных работ, готов к вылету в Турецкую Республику», — сказано в сообщении.

Начальник отряда Игорь Зарембо заявил, что в личном составе есть медики, кинологи, а также спасатели. Как он утверждает, его подчиненные готовы к работе по спасению людей, разбору завалов и сложных бетонных конструкций. Вылет запланировали на утро 8 февраля с аэродрома «Мачулищи» на самолете ИЛ-76 Вооруженных сил республики, уточнили в министерстве.

Утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.

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Кристина Есикова
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