В районе Кубани бессрочно ввели желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Кубани ввели бессрочный повышенный уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Кубани ввели бессрочный повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Краснодарского края.

Решение о введении желтого уровня опасности в этом районе принял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Распоряжение (...) подписал губернатор (...) из-за теракта на Крымском мосту. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — сообщили в правительстве региона.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В итоге пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть.