Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:37, 10 февраля 2023Среда обитания

В России стали возводить больше новостроек

«Наш.дом.рф»: в России в январе возвели на 30 процентов больше новостроек, чем годом ранее

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.Ру»

В январе 2023 года девелоперы в России возвели 3,4 миллиона квадратных метров жилых новостроек — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные о том, что в стране стали возводить больше новостроек, приводит система «Наш.дом.рф».

По сведениям аналитиков, объем строящегося жилья сохраняется выше уровней предыдущего года шестой месяц подряд — на 1 февраля 2023-го в стадии возведения находилось 97,4 миллиона квадратных метров. При этом почти треть всех запущенных проектов пришлась на два региона — Москву и Краснодарский край. В столице ввели 600 тысяч квадратных метров нового жилья (на 87 процентов больше, чем в январе), а на Кубани — 40 тысяч квадратных метров (на 106 процентов больше, чем в январе).

«Мы видим, что объем предложения жилья остается стабильным — и ввод многоквартирных домов, и запуски проектов в 2022 году были на высоком уровне предыдущего года. Банки продолжали активно кредитовать застройщиков — фактическая выборка кредитов по проектному финансированию за год выросла на 84 процента, до 4,8 триллиона рублей», — прокомментировал руководитель Аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

Эксперт добавил, что поддержку рынку в сложный экономический период должны оказать продление льготных ипотечных программ и расширение семейной ипотеки. «Это позволит не допустить снижения спроса, и застройщики смогут планировать свою работу в среднесрочной перспективе», — заключил специалист.

Об увеличении темпов строительства жилья в России ранее заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что в январе 2023 года в стране возвели на 7 процентов больше новостроек, чем годом ранее.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Кличко сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры Киева
Невозможность ЕС найти часть замороженных активов России объяснили
Россиянам назвали серьезную опасность микродозинга мухоморов
Собчак объяснила наличие у нее израильского паспорта
23-летний россиянин умер после простой операции
Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти
Румыния опровергла вхождение российских ракет в воздушное пространство страны
В России стали возводить больше новостроек
Центробанк России сохранил ключевую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.