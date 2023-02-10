В России стали возводить больше новостроек

«Наш.дом.рф»: в России в январе возвели на 30 процентов больше новостроек, чем годом ранее

В январе 2023 года девелоперы в России возвели 3,4 миллиона квадратных метров жилых новостроек — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные о том, что в стране стали возводить больше новостроек, приводит система «Наш.дом.рф».

По сведениям аналитиков, объем строящегося жилья сохраняется выше уровней предыдущего года шестой месяц подряд — на 1 февраля 2023-го в стадии возведения находилось 97,4 миллиона квадратных метров. При этом почти треть всех запущенных проектов пришлась на два региона — Москву и Краснодарский край. В столице ввели 600 тысяч квадратных метров нового жилья (на 87 процентов больше, чем в январе), а на Кубани — 40 тысяч квадратных метров (на 106 процентов больше, чем в январе).

«Мы видим, что объем предложения жилья остается стабильным — и ввод многоквартирных домов, и запуски проектов в 2022 году были на высоком уровне предыдущего года. Банки продолжали активно кредитовать застройщиков — фактическая выборка кредитов по проектному финансированию за год выросла на 84 процента, до 4,8 триллиона рублей», — прокомментировал руководитель Аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

Эксперт добавил, что поддержку рынку в сложный экономический период должны оказать продление льготных ипотечных программ и расширение семейной ипотеки. «Это позволит не допустить снижения спроса, и застройщики смогут планировать свою работу в среднесрочной перспективе», — заключил специалист.

Об увеличении темпов строительства жилья в России ранее заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что в январе 2023 года в стране возвели на 7 процентов больше новостроек, чем годом ранее.