В ЛНР заявили о росте использования беспилотников ВСУ под Кременной

Офицер Марочко заявил о росте использования военными ВСУ беспилотников под Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали больше использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В районе населенного пункта Кременная отмечается увеличение использования противником БПЛА. Украинские боевики в связи новыми поставками БПЛА и благоприятными погодными условиями, начали активно их применять», — сообщил он.

Как утверждает Марочко, украинская армия использует разные типы беспилотников, включая разведывательные. Кроме того, военные ВСУ имеют ударные БПЛА, которые, как правило, несут самодельные взрывные устройства (СВУ) кустарного производства, уточнил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Утром 9 февраля Марочко заявил, что украинские бойцы начали активнее использовать самодельное химическое оружие. По его словам, ВСУ применяли химоружие с 2014 года, но это были единичные случаи. «Если мы берем специальную военную операцию, то за последнее время я отмечаю тенденцию к увеличению использования (…) самодельных взрывных устройств именно с химической частью», — отметил он.