Офицер Марочко заявил о росте случаев использования кустарного химического оружия Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активнее использовать самодельное химическое оружие, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что ВСУ использовали химоружие с 2014 года, но это были единичные случаи. «Если мы берем специальную военную операцию, то за последнее время я отмечаю тенденцию к увеличению использования кустарных боеприпасов, самодельных взрывных устройств именно с химической частью», — сказал Марочко.

Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал страны передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении ВСУ химоружия, если у них есть подобная информация.