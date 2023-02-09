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09:52, 9 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о росте случаев использования самодельного химоружия Украиной

Офицер Марочко заявил о росте случаев использования кустарного химического оружия Украиной

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активнее использовать самодельное химическое оружие, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что ВСУ использовали химоружие с 2014 года, но это были единичные случаи. «Если мы берем специальную военную операцию, то за последнее время я отмечаю тенденцию к увеличению использования кустарных боеприпасов, самодельных взрывных устройств именно с химической частью», — сказал Марочко.

Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал страны передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении ВСУ химоружия, если у них есть подобная информация.

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Василий Мека
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