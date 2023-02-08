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21:08, 8 февраля 2023Мир

В ООН призвали передать ОЗХО имеющиеся данные о применении Украиной химоружия

ООН призвала передать в ОЗХО имеющиеся данные о применении Украиной химоружия

Фото: Иван Черничкин / Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил с призывом к странам передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия, если у них есть подобная информация, сообщает РИА Новости.

«Если есть какая-то соответствующая информация, ее следует передать в ОЗХО», — заявил он.

По словам Хака, организация не располагает какими-либо данными по этому вопросу, в связи с чем не может проверить достоверность выдвигаемых обвинений. Он также напомнил, что позиция ООН состоит в том, что ни одна из сторон не должна использовать химическое оружие.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ под Угледаром и Артемовском сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту.

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Марина Совина
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