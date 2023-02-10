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18:13, 10 февраля 2023Забота о себе

Звезда «Бриджертонов» назвала неочевидный минус съемок в корсете

Актриса Симон Эшли пожаловалась, что из-за корсета у нее была деформация живота

Фото: Amy Sussman / Getty Images

27-летняя британская актриса, звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли рассказала о съемках в корсете и назвала неочевидный минус такой одежды. Ее цитирует The Sunday Times.

По словам Эшли, сыгравшей во втором сезоне сериала, сниматься в корсете было очень больно. Кроме того, когда актриса разоблачалась, у нее наблюдалась деформация живота. «Корсеты все выдавливают к низу живота. Когда снимаешь его, можно увидеть выпуклость. Я ненавидела носить корсеты на съемках "Бриджертонов"», — пожаловалась она.

При этом эстетически корсеты актрисе очень нравились. «Они такие красивые, но я ненавижу их. Никогда больше!» — пообещала она.

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Александра Лисица
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