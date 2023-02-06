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20:17, 6 февраля 2023Забота о себе

Звезда Marvel пожаловался на трудности при подготовке к роли супергероя после 50

Актер Пол Радд пожаловался, что после 50 с трудом пришел в форму для роли супергероя

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Американский актер Пол Радд признался, что с трудом пришел в форму ради роли супергероя Человека-муравья после 50 лет. На трудности при подготовке к роли супергероя звезда Marvel пожаловался в беседе с Men's Health.

В феврале 53-летний Радд появится на экранах в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» по мотивам комиксов Marvel. «Я очень усердно тренировался, чтобы вернуться в форму перед "Квантоманией". Я понял, что это намного труднее, чем в прошлый раз», — заявил актер, до этого игравший Человека-муравья в 2018 году

По словам Радда, после съемок прошлого фильма он набрал лишний вес быстрее, чем это обычно с ним случалось. «Внезапно мне стала тесна вся одежда. Я подумал: черт, да я даже эти штаны не могу натянуть», — сказал он.

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Актер признался, что разозлился и подумал, что мог бы позволять себе больше вредной еды, если бы знал, что все равно потолстеет, однако взял себя в руки.

«Я могу сфокусироваться на цели, если она есть. Если мне нужно через четыре месяца выйти перед камерой без рубашки, я это сделаю», — заверил он, с грустью добавив, что все равно находится в худшей форме, чем другие звезды Marvel.

Ранее Пол Радд рассказал, что делает ради здоровья и хорошей физической формы. По его словам, он тренируется до завтрака и спит по восемь часов в сутки.

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Александра Лисица
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