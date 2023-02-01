Звезда Marvel Пол Радд назвал способствующую продлению молодости привычку

Актер Пол Радд заявил, что ради здоровья спит по восемь часов в сутки и тренируется

Ради здоровья и хорошей физической формы 53-летний американский актер Пол Радд тренируется до завтрака и спит по восемь часов в сутки. Свои способствующие продлению молодости привычки он назвал в интервью изданию Men's Health.

По словам актера, его регулярно просят поделиться планом тренировок и распорядком дня, которые позволяют хорошо выглядеть в его возрасте. «"Ты пьешь? Ешь углеводы? Бывают ли загрузочные дни?" Но важнейшая часть тренировок — это сон», — говорит звезда. С утра он выпивает до завтрака кофе и занимается кардиотренировками. «Я делаю кардио до того, как съем что-либо. И я так не жил до "Человека-муравья"», — признался Радд, добавив, что не ожидал быть выбранным на роль супергероя в экранизациях комиксов Marvel.

Тем не менее, продолжил он, роль Человека-муравья изменила его жизнь. «Когда мне представили эту идею, я был в восторге от возможности заняться чем-то настолько неожиданным. Я понимал, что когда будет анонсировано мое появление в супергеройской франшизе, большинство зрителей скажут — какого черта?!» — заявил артист, ставший известным зрителю благодаря комическим ролям в фильмах «Бестолковые», «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна» и других.

В рамках подготовки к супергеройской роли Радд нанял тренеров, занялся тяжелой атлетикой и сократил количество употребляемого сахара. «Я так много узнал о том, как тело реагирует на еду, на упражнения, и я рад тому, как его состояние влияет на мою психику. Вот я в этом костюме, бегаю туда-сюда, играю типа супергероя, и мне хорошо. Синдром самозванца становится чуть слабее», — заключил актер.

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