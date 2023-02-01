Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:38, 1 февраля 2023Забота о себе

Звезда Marvel Пол Радд назвал способствующую продлению молодости привычку

Актер Пол Радд заявил, что ради здоровья спит по восемь часов в сутки и тренируется

Фото: Imaga Images / Globallookpress.com

Ради здоровья и хорошей физической формы 53-летний американский актер Пол Радд тренируется до завтрака и спит по восемь часов в сутки. Свои способствующие продлению молодости привычки он назвал в интервью изданию Men's Health.

По словам актера, его регулярно просят поделиться планом тренировок и распорядком дня, которые позволяют хорошо выглядеть в его возрасте. «"Ты пьешь? Ешь углеводы? Бывают ли загрузочные дни?" Но важнейшая часть тренировок — это сон», — говорит звезда. С утра он выпивает до завтрака кофе и занимается кардиотренировками. «Я делаю кардио до того, как съем что-либо. И я так не жил до "Человека-муравья"», — признался Радд, добавив, что не ожидал быть выбранным на роль супергероя в экранизациях комиксов Marvel.

Тем не менее, продолжил он, роль Человека-муравья изменила его жизнь. «Когда мне представили эту идею, я был в восторге от возможности заняться чем-то настолько неожиданным. Я понимал, что когда будет анонсировано мое появление в супергеройской франшизе, большинство зрителей скажут — какого черта?!» — заявил артист, ставший известным зрителю благодаря комическим ролям в фильмах «Бестолковые», «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна» и других.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
«Меня арестовывали девять раз» Дуэйн Джонсон мог получить срок вместо славы и богатства. Как спорт изменил его жизнь?
«Меня арестовывали девять раз»Дуэйн Джонсон мог получить срок вместо славы и богатства. Как спорт изменил его жизнь?
5 декабря 2022
Брэду Питту — 59. Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
Брэду Питту — 59.Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
18 декабря 2022

В рамках подготовки к супергеройской роли Радд нанял тренеров, занялся тяжелой атлетикой и сократил количество употребляемого сахара. «Я так много узнал о том, как тело реагирует на еду, на упражнения, и я рад тому, как его состояние влияет на мою психику. Вот я в этом костюме, бегаю туда-сюда, играю типа супергероя, и мне хорошо. Синдром самозванца становится чуть слабее», — заключил актер.

Ранее британский актер Роберт Паттинсон пожаловался на жесткие требования Голливуда к мужскому телу. Он признался, что однажды две недели для похудения ел одну картошку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин дал поручения после обстрелов Белгородской области
ФБР начало обыск в доме Байдена
Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине
Raiffeisen Bank допустил уход из России
Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов
Польшу заподозрили в желании направить ВСУ своих танкистов вместе с Leopard 2
Россияне увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали ощущения
Путин прокомментировал обстрелы российских регионов
Врач назвала россиянам три простых правила похудения
Звезда Marvel Пол Радд назвал способствующую продлению молодости привычку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.