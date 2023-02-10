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12:00, 10 февраля 2023Культура

Близкие Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием

TMZ: близкие певицы Бритни Спирс встревожены ее неустойчивым поведением

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Близкие американской поп-певицы Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием. Об этом пишет TMZ.

По данным TMZ, один из источников, регулярно контактирующий с певицей, выразил опасения за ее жизнь: «Я боюсь, что она умрет». Также сообщается, что люди, которые окружают Спирс, встревожены ее неустойчивым поведением.

Артистка, предположительно, принимает лекарства, которые «возбуждают ее». По данным источников, она все чаще «выходит из-под контроля» и не принимает препараты, стабилизирующие ее состояние.

Уже известно, что близкие певицы заранее разработали план помощи — менеджер Спирс арендовал дом в районе Лос-Анджелеса, США, на несколько месяцев, куда должны были привезти певицу. Там ее встретили бы муж Сэм Асгари, менеджер и врачи. Они должны были убедить певицу начать медицинское лечение и психологические консультации. Однако сообщается, что Спирс стала «в некоторой степени осведомлена» об этом плане и от идеи интервенции отказались. При этом певица согласна встретиться с врачом.

Ранее американская певица Бритни Спирс обвинила звезду «Зачарованных» Алису Милано в издевательствах.

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Варвара Кошечкина
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