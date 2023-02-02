Бритни Спирс обвинила звезду «Зачарованных» в издевательствах

Певица Бритни Спирс обвинила звезду «Зачарованных» Алису Милано в издевательствах

Американская поп-певица Бритни Спирс обвинила звезду «Зачарованных» Алису Милано в издевательствах. Она высказалась об актрисе в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница выложила скрин публикации из Twitter-аккаунта актрисы. «Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте Бритни Спирс», — написала Милано.

«Мне грустно видеть такие вещи от людей, которые меня не знают. Это определенно похоже на буллинг! Дамы, мы должны болеть друг за друга, а не тянуть друг друга вниз», — отреагировала певица.

Как сообщает TMZ, в итоге Милано лично пообщалась со Спирс и извинилась за свои слова. Неясно, отреагировала ли исполнительница на извинения и что именно сказала ей звезда «Зачарованных».

В январе Бритни Спирс пожаловалась на собственных фанатов, заявив, что они зашли слишком далеко, когда вызвали полицию к ее дому. При этом она уточнила, что полиция не входила в ее дом и покинула владения артистки, когда выяснилось, что реальной угрозы нет.