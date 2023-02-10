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15:18, 10 февраля 2023Россия

Учитель российской школы заставил детей есть бумагу на уроке и попал на видео

В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу во время урока

Учитель одной из школ города Тольятти во время урока заставил детей есть бумагу. Инцидент попал на видео, которое выложил паблик «Черное Белое ТОЛЬЯТТИ» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как педагог подходит к парте, за которой сидят двое мальчиков. «Рот открыл быстро!» — приказывает учитель одному из школьников и засовывает ему в рот бумагу. Следующим на очереди стал его сосед, после чего мужчина переместился к соседней парте и повторил действия. «Двоечники», — заявил он, возвращаясь к доске.

Причина поступка россиянина пока неизвестна. Автор поста утверждает, что все произошло в школе №62. Он обратился к администрации города с просьбой обратить внимание на инцидент. В комментариях также появилось сообщение от Муниципального центра управления Тольятти, из которого следует, что местный департамент образования начал проверку по факту произошедшего.

Ранее в Усть-Лабинске Краснодарского края учитель во время урока выпорол двух школьников. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как преподаватель командует одному из подопечных повернуться к нему спиной и перед всем классом наносит ребенку несколько ударов ремнем. От каждого удара мальчик вскрикивает.

Константин Лысяков
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