Российский учитель выпорол двух школьников перед классом и попал на видео

На Кубани замдиректора по воспитательной работе выпорол двух учеников и попал на видео

В Усть-Лабинске Краснодарского края учитель выпорол двух учеников во время урока. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Краснодар край».

На кадрах видно, как преподаватель кубанской школы командует одному из подопечных повернуться к нему спиной и перед всем классом наносит ребенку несколько ударов ремнем. От каждого удара мальчик вскрикивает. После этого истязанию подвергается следующий ученик — его учитель также порол возле доски. После пяти ударов ремнем учитель скомандовал ученикам вернуться на свои места.

Когда было снято видео, не уточняется. «Краснодар край» опознал в учителе Владислава Дорофеева, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы номер четыре Усть-Лабинска. Согласно данным на сайте учебного заведения, Дорофеев действительно работает в школе на этой должности. Черты человека на видео также совпадают с чертами мужчины, чья фотография опубликована на портале образовательной соцсети от имени Владислава Дорофеева.

Себя Дорофеев называет учителем учителей. По его словам, он преподает с середины 1990-х годов.

Ранее в Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. У школьника диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.