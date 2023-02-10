Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 10 февраля 2023Забота о себе

Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19

Онколог Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать онкозаболевания

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать развитие онкозаболеваний. Его слова приводит РИА Новости.

Врач пояснил, что на данный момент не было проведено больших исследований, доказывающих подобное свойство коронавируса. Он указал, что ковид перестал быть таким смертоносным заболеванием. «Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет», — отметил Каприн. По его словам, нет подтверждений тому, что люди, переболевшие коронавирусом, чаще остальных заболевают раком.

При этом онколог допустил опосредованное влияние коронавирусной инфекции на ситуацию с онкозаболеваниями, поскольку в связи с эпидемиологической обстановкой была временно приостановлена диспансеризация, но, подчеркнул он, сейчас все пришло в норму.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на протяжении четырех недель. Отмечается, что за пятую неделю года было зафиксировано свыше 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 30 процентов превышает показатели прошлой недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
Перечислены самые нелюбимые этапы секса
В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании девочки
Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19
Мужчина взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током
Дерматолог объяснил связь недосыпа с болезнями кожи
МЧС уточнило число жертв в результате взрыва газа в Новосибирске
Американский ветеран возмутился реакцией на взрывы на «Северных потоках»
Адвокат назвал самый надежный способ взыскать алименты с самозанятого
Изучено влияние фталатов на здоровье женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.