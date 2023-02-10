Кара Делевинь показала тело в купальнике и восхитила фанатов

Модель Кара Делевинь показала тело в откровенном купальнике на завязках

Британская модель Кара Делевинь показала фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на размещенном кадре 30-летняя знаменитость стоит в бассейне на фоне моря и гор. На ней купальник черного цвета, оформленный тонкими завязками на спине. При этом видно, что звезда распустила волосы и небрежно их уложила.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем написали в комментариях под постом, который набрал 537 тысяч лайков. «Посмотрев на фото, внезапно забыл как дышать», «Если нет фильтров, то это невероятная картинка!», «Такая стройная», «Ты, как всегда, прекрасна. Не могу оторвать глаз от твоей красоты», «Твое тело просто шикарно», — высказывались они.

В ноябре 2022 года стало известно, что Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования, связанного с сексом. В ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию.