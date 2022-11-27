Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:09, 27 ноября 2022Ценности

Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма

Модель Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британская модель Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования, связанного с сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, 30-летняя Делевинь согласилась участвовать в исследовании, посвященном «гендерному разрыву в оргазме» — такой термин исследователи используют для описания того, почему мужчины чаще испытывают оргазм во время секса, чем женщины.

Отмечается, что в ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию. Результаты исследования покажут в новом шестисерийном документальном сериале «Планета Секс с Карой Делевинь».

«Я думаю, что женское сексуальное желание определенно было подавлено. Я знаю по своей личной жизни, насколько сексуальными могут быть женщины, так что вы могли бы подумать, что в 21 веке мужчины и женщины должны иметь одинаково удовлетворяющую сексуальную жизнь, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определенный гендерный разрыв», — заявила Делевинь.

Ранее эксперт в области тантрического секса Айша Белл назвала основную причину проблем с сексом в длительных отношениях. По ее словам, слишком частый секс по одному сценарию приводит к тому, что пары перестают исследовать свою сексуальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В «Укрэнерго» раскрыли уровень дефицита электроэнергии в сетях Украины
В ЛНР рассказали о больших потерях ВСУ за сутки
Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма
Психиатр перечислила причины бессонницы
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
В Кремле признали разногласия с Турцией по ситуации в Сирии
Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира в Катаре
В Раде призвали украинцев запастись водой и едой
Лавров отменил визит в Белоруссию из-за смерти главы МИД Макея
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.