Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма

Модель Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования

Британская модель Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования, связанного с сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, 30-летняя Делевинь согласилась участвовать в исследовании, посвященном «гендерному разрыву в оргазме» — такой термин исследователи используют для описания того, почему мужчины чаще испытывают оргазм во время секса, чем женщины.

Отмечается, что в ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию. Результаты исследования покажут в новом шестисерийном документальном сериале «Планета Секс с Карой Делевинь».

«Я думаю, что женское сексуальное желание определенно было подавлено. Я знаю по своей личной жизни, насколько сексуальными могут быть женщины, так что вы могли бы подумать, что в 21 веке мужчины и женщины должны иметь одинаково удовлетворяющую сексуальную жизнь, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определенный гендерный разрыв», — заявила Делевинь.

Ранее эксперт в области тантрического секса Айша Белл назвала основную причину проблем с сексом в длительных отношениях. По ее словам, слишком частый секс по одному сценарию приводит к тому, что пары перестают исследовать свою сексуальность.