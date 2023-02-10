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19:16, 10 февраля 2023Наука и техника

Билл Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее

Билл Гейтс заявил, что бот ChatGPT изменит мир и упростит жизнь людей

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир. Об этом предприниматель заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

В разговоре с журналистами Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее человечества и заявил, что считает создание ChatGPT таким же важным событием, как и изобретение интернета. «До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не понимать содержание», — сказал Билл Гейтс, подчеркнув, что ChatGPT упростит офисную работу. По словам предпринимателя, нейросеть пока совершает ошибки, но через годы будет работать идеально: «Пути назад нет».

Один из богатейших людей на планете признался, что частные компании вкладывают в разработку передовых технологий суммы, которые больше, чем исследовательские бюджеты мировых правительств. «До сих пор считалось, что фабричных рабочих быстрее всего заменят роботами. Сейчас кажется, что ИИ поможет нам с офисной работой», — заявил Гейтс.

Билл Гейтс заключил, что «в отдаленном будущем нам действительно придется работать меньше, чем сегодня». В связи с этим сооснователь Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс раскритиковал идеи Илона Маска о полетах на Марс. По мнению предпринимателя, инвестиции Маска вряд ли окупятся, в связи с этим глава SpaceX должен направить средства на создание вакцин.

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Андрей Ставицкий
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