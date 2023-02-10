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09:46, 10 февраля 2023Экономика

Россия начала обсуждать создание криптовалютного хаба с одной страной

«Ведомости»: Россия обсуждает с Абхазией создание криптовалютного хаба

Россия и Абхазия могут создать криптовалютный хаб, который потенциально будет использоваться для проведения трансграничных платежей. О начале обсуждения соответствующего проекта «Ведомостям» рассказал вице-президент руководства Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. Информацию также подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует МИД республики.

По словам Бражникова, в Абхазии уже в текущем году появится свой блокчейн, который будет использоваться для создания платформы международных платежей, стейблкоина, цифровых финансовых активов (ЦФА) и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эксперт также отмечает, что Абхазия может «превратиться в цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран» и стать гарантом стейблкоинов — криптовалюты, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу. В настоящее время власти страны обсуждают этот вопрос с законодательной точки зрения.

Однако создание такой инфраструктуры на территории Абхазии, а также включение республики в цепочку трансграничных расчетов является проблематичным, поскольку юрисдикция не признана многими странами, указывает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Он также недоумевает, как новый хаб поспособствует развитию российского крипторынка и чем Абхазия будет принципиально лучше, объясняя это тем, что российские пользователи и так могут пользоваться криптобиржами в других юрисдикциях. При этом среди плюсов Прохоров выделяет отсутствие какого-либо влияния других стран на Абхазию, кроме России, а также наличие одинаковых торговых партнеров с МосквойВенесуэлы, Эквадора и Ирана.

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Другие эксперты говорят, что инициатива могла бы стать хорошей опцией для россиян. Однако плюсы от площадки будут только при условии, что абхазские компании получат доступ к дешевой ликвидности на европейских и гонконгских биржах, в частности к стейблкоину, обеспеченному долларом, считает управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Из рисков она отмечает, что абхазские компании могут попасть под западные санкции, а у местных банков потенциально возникнут трудности с получением разрешения на платежи за покупку криптовалют.

В конце января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Россия может создать стейблкоины, обеспеченные золотом аффинажных заводов, и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Так, страны смогут заменить «токсичный» доллар, подверженный высокой волатильности риал и рубль криптовалютой.

Мария Грушко
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