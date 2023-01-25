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17:57, 25 января 2023Экономика

В России допустили использование криптовалюты в экспортных расчетах

В Госдуме допустили использование стейблкоинов в экспортных расчетах, в том числе с Ираном

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия может создать стейблкоины — криптовалюту, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу — и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Цифровая валюта будет обеспечена золотом аффинажных заводов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита делегации парламентариев в Иран, пишет «Интерфакс».

Стейблкоин может стать удобным средством платежа для Ирана, национальная валюта которого подвержена высокой волатильности, допустил Аксаков. Он отметил, что колебания иранского риала, а также наличие двух курсов валюты к доллару — рыночный и тот, который утверждает Центробанк — создают неудобства для российского экспорта в страну.

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По словам депутата, Иран заинтересовало предложение России заменить доллар, рубль и риал криптовалютой. Это свидетельствует о том, что Москва и Тегеран двигаются в правильном направлении, подчеркнул он.

Россия и Иран могут применить стейблкоин во внешнеторговых расчетах уже в 2023 году, предположил ранее директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Он напомнил, что в текущем году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана, на этой базе может заработать и токен.

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Мария Грушко
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