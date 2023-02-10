Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 10 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой

В Дагестане 35-летний местный житель зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Дагестане 35-летний местный житель зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе МВД.

По данным ведомства, утром мужчина в селе Касумкент несколько раз ударил супругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он совершил самоубийство.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Дагестане охотник случайно подстрелил друга, перепутав его с раненым шакалом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине
Названа улица Москвы с самым большим предложением ультрадорогих квартир
«Спартак» стал победителем Зимнего Кубка РПЛ
В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой
Обнаружен ключевой фактор жировой болезни печени
Экс-сотрудник российского исправительного центра получил взятку от осужденного
Полиция выловила из океана груз кокаина весом в 3,2 тонны
Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии
Прекращение обсуждения мирного договора России с Японией объяснили
Москвичи стали реже интересоваться покупкой жилья в одной европейской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.