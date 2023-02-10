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15:36, 10 февраля 2023Среда обитания

Россиян предостерегли от некоторых видов перепланировок квартиры

Дизайнер Лагутин: перемещение несущих стен в квартире опасно для дома

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В рамках перепланировки квартиры собственникам запрещено убирать несущие стены и перемещать мокрые зоны. От некоторых опасных видов работ в беседе с РИАМО россиян предостерег дизайнер Константин Лагутин.

Эксперт предупредил, что перемещение несущих стен может быть опасно для всего дома. К таким видам перепланировок он также отнес изменение местоположения санузла. «Помимо того, что неправильно новый санузел располагать над жилыми комнатами нижних этажей, еще "перетаскивание" длинной трубы слива, например, к стояку, может привести к техническим проблемам в процессе эксплуатации», — отметил Лагутин.

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Специалист добавил, что сложности могут возникнуть и при объединении комнаты с балконом. Таким образом жильцы рискуют тем, что помещение будет промерзать. «Это может возникнуть из-за того, что при объединении, например, не удалось его нормально утеплить или он просто неподвластен этому, или стеклопакеты от застройщика не позволяют соблюдать хорошую грамотную температуру помещения», — сказала дизайнер.

Ранее эксперт в области разработки проектной и технической документации, инженер Дмитрий Мамин заявил, что проведение незаконной перепланировки квартиры способно значительно снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. Даже сравнительно небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным.

Нина Ташевская
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