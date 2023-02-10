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23:56, 10 февраля 2023Мир

В Турции обнаружили дефекты в конструкции разрушенных при землетрясении зданий

В Турции обнаружили серьезные дефекты в конструкции разрушенных при землетрясении зданий

Фото: Emilie Madi / Reuters

Генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего землетрясения и по итогам первичной оценки обнаружила серьезные дефекты в конструкции разрушенных зданий. Об этом пишет Duvar.

Преподаватель факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ заявил, что еще предстоит провести лабораторные тесты. Однако, по его словам, уже сейчас видно, что состав песка и гравия в бетоне не соответствует требованиям.

Мермерташ подчеркнул, что куски гравия в общей массе не должны превышать трех сантиметров, однако в ряде случаев были найдены камни «размером с кулак». По словам эксперта, использование материала с такими характеристиками значительно снижает прочность бетона.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.

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Марина Совина
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