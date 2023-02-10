Глава Минздрава Коджи: число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч человек, пострадавших — более 80 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие власти.

По словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, по последним данным, число погибших в результате катаклизма выросло до 20 213, раненых — до 80 052.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.