Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 20 тысячам

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения возросло до 19 388 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло и приблизилось к 20 тысячам, на данный момент погибли 19 388 человек, пострадали более 77 тысяч. Такую информацию сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«В десяти пострадавших от землетрясения провинциях с эпицентром в [городе] Кахраманмараш погибли 19 388 человек. Пострадавших — 77 711 человек», — заявил он. Турецкий лидер добавил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.

Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран. В результате к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, экономический ущерб от землетрясений превысит два миллиарда долларов и может достигнуть суммы в четыре миллиарда долларов и выше.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.