Турция подсчитала оказавших ей помощь

Турция заявила, что помощь в землетрясении ей оказали 95 стран

Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран, в результате к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей. Такие подсчеты опубликовал телеканал Bloomberg HT.

На местах работают спасатели из 53 стран. Еще 2,4 тысячи спасателей окажут помощь местным службам в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что число погибших при землетрясении выросло до 14 014 человек. Раненых насчитывается до 63 794 человек.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.