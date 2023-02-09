Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Президент Турции Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении превысило 14 тысяч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении выросло до 14 014 человек. Трансляцию выступления главы государства ведет агентство Anadolu.

«На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых — до 63 794 человек», — заявил он во время выступления в провинции Газиантеп.

Ранее турецкий лидер сообщил, что команды из 18 стран привлечены для работы с последствиями землетрясения в турецкой провинции Хатай. Кроме того, помощь и материальную поддержу пострадавшим оказали более 60 стран.

8 февраля Эрдоган заявил, что Анкара ставит цель устранить последствия землетрясения в течение года. На начальном этапе власти выделят 10 тысяч лир (около 530 долларов) каждой пострадавшей семье.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясение были в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

В связи с огромным числом смертей в результате землетрясения по всей стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля включительно.