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18:56, 8 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал число привлеченных для работы с последствиями землетрясения стран

Эрдоган заявил, что с последствиями землетрясения в Турции работают команды из 18 стран
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Serday Ozsoy / Depo Photos / Reuters

Команды из 18 стран привлечены для работы с последствиями землетрясения в турецкой провинции Хатай. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По его словам, кроме того, помощь и материальную поддержу пострадавшим оказали более 60 стран. Эрдоган подчеркнул, что заявления провокаторов, говорящих об отсутствии сил безопасности в зоне происшествия, не соответствуют действительности.

Президент Турции сообщил, что число погибших при землетрясении выросло до 9057, ранены 52 979 человек.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Варвара Кошечкина
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