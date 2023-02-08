Эрдоган назвал сроки устранения последствий землетрясения

Президент Турции Эрдоган заявил, что последствия землетрясения устранят в течение года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ставит цель устранить последствия землетрясения в течение года. Трансляцию выступления главы государства ведет агентство Anadolu.

В ходе брифинга Эрдоган также уточнил, что из-за последствий землетрясения погибли 8574 человека, ранены 49133 человека.

Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, он продлится до 12 февраля включительно.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.